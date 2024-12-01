市區公園發現罕見蝴蝶　機構倡設無殺蟲劑區　提升生物多樣性

本港郊區常見蝴蝶飛舞。環保協進會今日(12月1日)表示，近年市區公園陸續發現罕見的蝴蝶物種。當中更不乏在香港已消失多年的物種，情況十分少見，例如細灰蝶、藍灰蝶和瑤蛺蝶等，此現象與市區公園種植的植物亦不無關係。機構建議公園可設置能讓物種交流的無殺蟲劑區域或綠色通道，將有助於提升生物多樣性。

該機構稱，上月於九龍公園發現罕見物種蝴蝶——細灰蝶，高峰更多達50多隻，吸引了近百名蝴蝶愛好者前往觀賞及拍攝。細灰蝶屬於小型灰蝶，展翅約25至30毫米，雌雄異型，翅底淺褐色。細灰蝶前後翅有一條白色帶狀紋，被香港漁護署評級為非常罕見的物種，多見於有寄主植物生長的環境。其寄主植物為藍雪科的藍花丹。由於藍花丹耐熱且甚具觀賞價值，九龍公園種植了不少藍花丹作觀賞植物，故吸引到藍灰蝶前往訪花及繁衍。

而另一罕見物種——藍灰蝶繼2018年在大嶼山䃟頭出現零星記錄後，亦在九龍公園再現。藍灰蝶屬於小型灰蝶，展翅約20至30毫米，雌雄異型，翅底白色，前後翅中央有一組黑褐色斑列。藍灰蝶在2009年於香港首次出現，漁護署尚未有其評估紀錄。其寄主植物為香港原生植物豆科的硬毛木藍。

機構又指，香港公園的蝶種約有90種，九龍公園蝶種約有60種，而一般公園通常亦會有20至30種，近郊區的公園會更多。公園可設置能讓物種交流的無殺蟲劑區域或綠色通道。此舉將有助於提升生物多樣性。然而，蚊子作為疾病的傳播媒介，必須考慮到防治措施。因此政策需要在保護生物多樣性與公共健康之間取得平衡。