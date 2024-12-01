千名傷健人士參與國際復康日慶典　港府稱冀創建傷健共融社會

聯合國訂定每年12月3日為「國際復康日」。香港復康聯會及香港社會服務聯會今日(12月1日)於香港迪士尼樂園舉行2024國際復康日慶祝典禮，約1,000名傷健人士參與。出席活動的勞工及福利局局長孫玉菡指，政府將繼續加強各項康復服務和措施，當中包括在全港設立14間綜合社區康復中心。

孫玉菡出席活動時表示，政府將因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援；增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；及設立「愛心僱主」獎章，表揚積極聘請殘疾人士的僱主等。他呼籲社會各界繼續攜手支持國際復康日，共同創健傷健共融的社會。

香港復康聯會主席兼國際復康日籌備委員會主席張偉良就指，勞福局及香港迪士尼樂園多年來支持國際復康日，並祝賀運動員在巴黎2024殘疾人奧運會取得佳績。他指，聯會得以每年成功籌辦國際復康日的慶祝活動，有賴政府、企業及民間的全力支持，期望未來繼續與社會各界攜手合作，一起締造平等共融的社會。

今次活動邀請了約千人參加，包括來自約30間非牟利機構的殘疾人士及嘉賓，以及多名巴黎殘奧港隊代表出席，包括何宛淇、陳睿琳、吳卓恩及余翠怡等人。為響應國際復康日，迪士尼向香港社會服務聯會額外捐贈8,000張門票，邀請更多殘疾人士到訪迪士尼。