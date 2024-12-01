坑口東關愛隊辦公室遭爆竊　失電腦及手機　涉數百人個資

西貢坑口東小區關愛隊承辦團體的辦公室遭爆竊，一部手提電腦及一部手機失竊，當中載有西貢坑口東小區關愛隊服務對象的個人資料，估計涉及數百位人士的姓名及電話，部分包括地址及身份證號碼。民政事務處相信資料外洩風險較低。

西貢民政事務處昨日(11月30日)收到一宗小區關愛隊電子設備失竊事故通報。西貢坑口東小區關愛隊的承辦團體，即坑口區節日慶典籌備委員會，其位於坑口鄉事委員會會址的辦公室於當日凌晨被賊人破壞門鎖潛入爆竊，儲存於上鎖房間內的一部手提電腦及一部手機失竊。

承辦團體確認一直遵守《個人資料（私隱）條例》(第486章)規定，並按關愛隊使用資料及保密原則妥善處理及保密有關個人資料。兩部電子設備及載有個人資料的檔案皆以高強度密碼保護。民政事務處相信在保密措施下，資料外洩風險較低。

執法部門已將事件列為爆竊案處理，承辦團體亦已就事故通報個人資料私隱專員公署。坑口鄉事委員會及承辦團體正檢視並會加強保安措施，並通知居民及服務使用者提高警覺，如懷疑有人偽冒西貢坑口東小區關愛隊成員，居民可聯絡坑口東關愛隊或民政事務處核實身份。