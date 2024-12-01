神舟十九號乘組在軌一個月　開展多項科學研究

航天員在過去一個月內展開大量科學研究。

神舟十九號載人飛船上周六（11月30日）凌晨4時27分在內蒙古酒泉衞星發射中心發射場發射升空，如今3名航天員已在軌工作生活滿一個月。中國載人航天工程辦公室同日發布神舟十九號乘組最新在軌工作影片，顯示多項空間科學實（試）驗正並行展開。

過去一個月內，神舟十九號乘組主要展開空間科學實驗與試驗、空間站平台照顧、自身健康維護與保障與出艙準備等工作。航天員完成協調高效的蛋白質結晶實驗、組織與細胞培養等實驗的操作與處置，並展開生命生態實驗櫃內果蠅轉移、收集、氣體淨化組件更換等作業。乘組亦在軌展開微重力環境對關係認知的影響及機制研究，使用平台腦電設備、眼動儀等腦電和行為學實驗，取得腦電和眼動數據，揭示空間微重力環境中人類對關係認知規律及其神經基礎。

另一方面，新型運載火箭長征十二號上周六在海南商業航天發射場點火起飛，順利將衞星互聯網技術試驗衞星、技術試驗衞星03星送入預定軌道。該火箭由中國航天科技集團八院抓總研製，火箭全長約62米，採用二級構型設計，是中國首型4米級運載火箭，也是目前中國運載能力最大的單芯級運載火箭。