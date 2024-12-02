東方日報A2：大花筒公營機構　審計預告出手

政府現時面對千億元財政赤字，早前公布的審計報告發現創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」，在申領膳宿津貼等有可改善地方，離港公幹亦有超額情況。審計署署長林智遠昨指政府及審計署均較關注公職人員的操守問題，認為不能以權謀私，影響政府形象及公帑運用。他直指部分公營機構沒有「應慳得慳」的心態，質疑「係咪已經使錢使慣咗、使多咗、無節制呢？」他強調未來會更注重、多下工夫在公營機構、基金或相關社福機構等，期望做到「如雷貫耳」的震懾效果。

林智遠在電視節目指過往審計報告已有跟進相關問題，對仍有人犯相關錯誤感到詫異，奇怪為何現時還有人犯上同樣情況。他指政府對公幹及膳宿等情況有指引，強調公職人員「為公而去做」，而非「為公而謀私」，影響政府全盤支出及形象。

政府連續多年出現財赤，被問及對不同部門衡工量值的審計署，未來會否加強審視省錢情況，他指現屆政府較緊張公帑運用，現時不少公職人員都已「應慳得慳」，又指出現時政府支出正在收縮。但他指部分公營機構沒有這種心態，質疑「係咪已經使錢使慣咗、使多咗、無節制呢？」他表示，政府向來有檢視是否省錢、符合效益及效率，將會加強相關審視，尤其公營機構以及政府轄下基金，亦會研究將來可否覆蓋更多機構等。

他希望審計報告對其他公營機構、基金或相關社福機構有「如雷貫耳」的震懾效果，令他們引以為戒不應當旁觀者，而署方未來工作方向亦會更多關注公營機構。他又引用諺語「暴窮難抵、暴富難睇」，期望以衡工量值式的審計方式，做到全面覆蓋、如影隨形的效果。

對於政府部門貪污的情況，他指稱現時已減少，可能一年也找不到一兩宗個案，指政府指引和審批程序的大原則是要「跟足程序」，但也要看情況是否適合。他舉例，去不同的公幹可以坐商務位，但有時會向同事建議節省資源，認為準則是「做得好、做得快」，但最重要是「做得慳」。

近年例如涉及長者醫療券的粵港兩地合作項目增加，被問及如何審計政府部門在內地使用公帑情況，他指部門在內地的支出亦會備存文件及數據在香港，但如果長遠希望做得更加到位及深入，有可能需要「過河」跨境進行。他指如果需要「過河」，需要國家審計署及省市審計署配合，甚至如果他們有時間，由他們審計同樣可以，但目前仍處於籌備階段。

他續稱，署方已與內地加強溝通，亦有派員到內地培訓及參與部分審計工作。他又指特區政府與內地單位合作項目上，本港如在項目有支出，需將文件及數據帶回香港，相信署方應用數據問題不大。

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