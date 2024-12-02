機場人手未回復疫前　月中招聘會將提供2000個就業機會

疫後旅客量回升，香港機場管理局預料機場三跑系統啟用後每年可以處理1.2億名旅客及1,000萬噸貨物。但現時機場人手只有6萬多名員工，尚未回復至疫情前水平。機管局將在本月中旬為約30間航空公司舉行招聘會，預料提供2,000個就業機會，機管局亦持續舉辦青年計劃吸引「新血」。

機管局在8月曾指創下17.46萬人次的疫後單日客運量高峰，當月機場客運量達約492萬人次；貨運量為40.6萬公噸。機管局助理總經理(公共事務及社會關係)蕭錦行表示，隨着機場三跑開通，機場的人手正在上升。他表示，疫情前機場島有7萬名員工，疫情期間只剩5.3萬名員工，現時回升至超過6萬名員工。

他指出，隨着疫後復甦旅客量增長，各間公司均正在招聘。他表示，會定期向各家機場公司調查最新的員工數字，如有最新數據會適時公布。被問及是否有就員工數字設目標，或是追回疫情前數字，他指一般而言所需員工數量須視乎旅客量水平。

機管局將於本月舉辦招聘會配合機場三跑開通，他強調招聘會並非機管局的招聘會，而是為不同機場公司而設的招聘會。被問及將提供何種工種，他指招聘會將有地勤、機艙服務、飛機維修、航空貨運、技術建築及零售餐飲等不同類型公司，工種視乎各間公司的需要。

他又表示，將有其他非政府組織協作，又舉例，香港青年協會會為年輕人提供就業輔導；聖公會會為非華語人士提供就業輔導，期望可招聘不同人士加入航空業。就相關非華語人士招聘，他補充計劃以本地非華裔人士為主。

為了吸引「新血」入行，機管局已舉辦了7屆「工作X假期@大嶼山」，讓年輕人參與類似工作假期的計劃，每年選10人在機場島全職工作，會在大嶼山提供一年住宿及讓其籌備社區體驗活動。另一個名為「先鋒」，該計劃為非華語人士提供職業配對，並舉行活動培訓他們華語、領導力、撰寫履歷及面試技巧等，相關計劃目前已為逾200名非華語人士配對機場工作。

蕭錦行表示，上述兩個計劃始終不能招聘太多人，但亦期望做到示範作用，期望以不同方式讓青年加入行業及提供就業機會。另外，機管局亦推出「家長‧童樂」，有相關計劃為機場員工於東涌區3間指定小學就讀的兒女，提供課後學習指導服務。