擱淺喙鯨消化系統有帆布袋　專家指胃部結構特殊　堵塞難以進食

一條長6至7米活體鯨魚，前日(11月30日)晚上被發現在大嶼山大澳石仔埗街岸邊擱淺，經拯救無效，至昨日(12月1日)凌晨零時死亡，專家在鯨魚的消化系統內，檢獲一個大型帆布袋，死因仍需作進一步調查。香港海豚保育學會副會長麥希汶今日(12月2日)在電台節目表示，相信該鯨魚是罕見的朗氏印太喙鯨，有研究指喙鯨胃部結構特殊，主胃及連接室的通道小，一旦被異物堵塞，會難以進食，影響很大。相信今次並非單一事件，日本亦發生兩次鯨魚擱淺，牠們的體內都發現大型帆布袋。

漁護署助理署長朱振華今日亦在電台節目表示，初步解剖顯示，該鯨魚無表面傷痕，沒有由螺旋漿造成的傷勢，但消化系統有一個較為完整的88厘米乘52厘米帆布袋，相信無法消化致阻塞腸道，令鯨魚有一段時間進食有困難，體內沒有遺留食物，體型偏瘦。

朱稱，喙鯨應生活在水深300至1,000米，大澳附近水深只有10米，不適合生存。該鯨魚獨自到香港水域，或因跟不上大隊，這些都有可能是死因。希望今日完成解剖，因要做病理分析，解剖報告需時數個月。該鯨魚屬於喙鯨，科研資料較少，冀可留作科研教育用途。今次是當局首次啟動應變機制，機制的目的是減少鯨魚被人為騷擾及緊急救援。