政府與發展商簽北都意向書　有商界指實際投資要計數

政府發展北部都會區，上周與多間企業簽署參與北都都會區發展的意向書和參與書。香港中華總商會會長蔡冠深認為簽署安排可以創造氣氛，至於具體投資哪些項目，以及投資額多少等，必須視乎規劃和設計，以及資金需要等，形容「真的要計數」。

蔡接受傳媒訪問時指出，簽署意向書是顯示信心的態度，但未必等同具法律約束力，指表達意向不等於一定要做，不是具法律約束力的合作備忘錄。他認為政府有更多主導角色未必是壞事，但與商界各有角色，政府負責頂層設計和整體規劃，商界視乎情況決定投資，政府不可能、亦做不到指定商界負責哪一項，以及投資多少。

中央官員在上月初南下深圳與本港商界代表會面，並發出要求商界支持港府在北部都會區發展的「動員令」後，政府在上周高調舉行企業參與北部都會區發展的活動，除邀商界代表昨早到河套區港深創新及科技園及洪水橋/廈村新發展區考察，了解北部都會區3個「片區開發」試點的詳情外，同又在政府總部舉行了大規模北部都會區發展簽署儀式，同場有35間企業的代表簽署企業之間與北部都會區發展有關的項目協議，總投資金額超過1,000億元，另有85間企業簽署了一般意向書。