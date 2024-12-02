相思灣村霸黃子洋故態復萌　海面泊滿獨木舟

西貢相思灣村村霸黃子洋與多間水上活動店多年來開闢官地經營業務，地政總署早前飭令停止不合法佔用未批租土地，黃子洋遂於上月10日收起霸地違擺的獨木舟。東網記者持續跟進情況，於今晨(2日)發現不足一個月後黃子洋便故態復萌，相思灣對開海面再次亂泊數十艘獨木舟，當時亦有人在附近玩直立板等水上活動。

此外，在地政署豎立的「禁止佔用政府土地」警告牌旁邊，有人打開帳棚擺放直立板、救生衣及船槳等水上活動用品，記者發現時該批物品無人看管，不排除有人公然挑釁依然故我，公然霸佔官地，方便自己經營水上活動店，待有客人租借時易於取用。

黃子洋經營的店舖過往聲名狼藉，該店多次被揭涉嫌違規經營，例如2022年4月曾違反防疫條例違規經營。鑑於當時疫情持續嚴重，政府發出號外公告，規定用作體育活動的處所必須在4月7日至20日期間停止經營，惟黃被發現在上述日子繼續向顧客提供划艇服務。黃子洋於同年9月認罪，被判處罰款6,000港元。

去年6月，綿羊仔網購一隻高達5米的山寨版巨型黃色吹氣鴨仔，一度放在黃子洋屋前的路上充氣，涉佔用政府土地，並未經批准下，將巨鴨放到海面供遊人打卡，海事處曾派員視察及發出通告，要求涉事人24小時內將巨鴨移離，涉事人之後「知衰」將巨鴨放氣並摺疊收起。