民眾疑買到假酒報警　遭酒舖老闆箍頸搶貨

內地一名張姓男子日前與朋友在雲南省文山市某煙酒店疑買到假酒，於是報警，誰知商家欲將酒搶回。雙方爭奪過程中，張男的朋友被箍頸受傷。

張男上周六（11月30日）對內媒表示，他上周三（11月27日）中午和朋友前往文山市七花南路上一家煙酒店，以7,200元人民幣（約7,800港元）購買兩箱加4瓶劍南春白酒。付錢後，他們看到包裝盒上有防偽二維碼，於是現場掃描，卻跳轉到一個色情網站。煙酒店老闆未給出合理解釋，張男和朋友於是報警。等待警員期間，煙酒店老闆試圖把酒搶回，當時張男的朋友抱着一箱酒，遭對方鎖喉，其後再被摔倒在地，致下體受傷。張男稱，民警和市場監管部門人員之後趕到，已將酒帶走檢驗，他和朋友當晚前往派出所錄口供。

內媒上周六聯絡涉事煙酒店老闆，對方表示那些酒並非購自廠家，而是向別人收回來的。該老闆表示，不清楚為甚麼掃描防偽二維碼後會跳轉到色情網站；至於搶酒一事，老闆稱對方也動手推了他。劍南春官方客戶服務熱線人員表示，正常情況下，消費者掃描產品的防偽標籤，顯示的應是所購產品資訊，強調張男遇到的情況肯定是異常。該接線人員又表示，如消費者有需要可致電，他們會盡全力配合相關部門調查。