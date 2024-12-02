政府料本年度財赤1000億　較預測高逾1倍

財金官員初步估計2024/25財政年度的綜合赤字為約1000億港元，赤字高於2月底公布財政方針時預計的481億港元。有議員關注赤字預算差距相差超過一倍，期望政府「有的放矢」吸取經驗，又認為政府對明年經濟增長預算的數值區間太闊。財金官員指今年政府收入較預期少，現時數字顯示不同私企有不同看法，政府看法會在來年財政方針公布。

財金官員今日（2日）在立法會相關委員會上表示，計及發行債券收入，及償還到期債券後，綜合赤字在1000億港元。他表示面對來年不明朗經濟環境，政府會繼續檢視收入和開支，以及財政儲備的水平，同時考慮社會目前和長遠需要，擬定相應措施和財政安排，以期在未來數年內回復收支平衡。

議員蘇長荣關注政府失算令預計赤字增加一倍，期望政府「有的放矢」吸收經驗。他指出政府原先預計今年全年實質本地生產總值增長為3.5%，後來又修訂至2.5%，認為當中調整幅度不低。他與關注私營機構分析員預計明年香港經濟增長的最新預測介乎0.6至3.2%，當中差距亦很大。

財金官員解釋，政府在賣地和補地價收入、印花稅、利得稅收入均比預期少，原先預測今年全年實質本地生產總值增長為2.5至3.5%，因此2.5%雖然是低位但符合預期，又指出實質增長受地緣政治因素等影響。就私營機構分析員預計明年香港經濟增長的最新預測，他指出數字是「客觀事實陳述」，不同私營機構有不同看法，會在明年財政方針公布政府看法。

就政府賣地收入方面，議員吳傑莊認為政府賣地方面受益未見成效，但7000億港元「支出很實在」，擔心未能達成收支平衡或影響本港信貸評級。另一議員何敬康則對達致收支平衡不樂觀，今年首7月賣地收入只有37億元亦是非常慘淡，關注政府發債後的還錢計劃及來年會否調整賣地收益預期。

政府近年增加發債，但集資所得主要用作基建項目投入，例如北部都會區，財金官員指不希望因為短期經濟周期高低，而影響經濟容量擴充和長期規劃，又指即使經過近年發債後，本港債務佔本地生產總值(GDP)比重，只會由今年3月底時的約6.5%，增加到約13%至14%，相對全球發達經濟體仍屬較穩健，毋須太憂慮。

財金官員期望2至3年達致收支平衡，指出和評級機構交流後，他們普遍支持不急於1至2年達致收支平衡。他又指出現時政府方針主要為削減開支，增加收入只是輔助。他又指經濟進展有周期，採取逆周期措施保障企業是必然亦難免會產生赤字。他又指發債投資基建是不想短期上落影響長遠發展，重申現時債務水平和全球任何經濟體相比較算是穩健。

對於開源方面，該官員形容政府的做法相當忍手，盡量減低一般市民及中產人士的影響，財政計劃主力在於削減開支，增加收入只是輔助形式，又指正按計劃削減開支，會與不同政策局溝通，檢視是否有空間進一步削減開支，研究如何加大力度推進，但福利、醫療及教育開支都與民生相關，面對人口急速老齡化，醫療和福利開支增長的確會有壓力。

該官員又指受地緣政局、全球經濟增長放緩等因素影響，今年香港資產市場仍然受壓，影響政府賣地、樓市印花稅和利得稅收入，但政府會繼續投入資源，鞏固經濟增長勢頭，及改善公共服務，亦都繼續提速，推進北部都會區和其他經濟、房屋發展。

面對來年不明朗經濟環境，該官員指政府會繼續檢視收入和開支，以及財政儲備的水平，同時考慮社會目前和長遠需要，擬定相應措施和財政安排，以期在未來數年內回復收支平衡。