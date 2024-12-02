減息節奏放慢　港元偏強時間延長　政府：抑壓市民旅客消費

有議員今日(2日)在立法會一個委員會上關注美國候任總統特朗普未來將實施的政策，或會影響美元走勢，從而影響香港金融、經濟環境，政府重申，聯繫匯率自1983年起實施，雖然過去幾年經歷高高低低的經濟周期，認為聯繫匯率一直行之有效，亦都會持續實施。

對於美國候任總統特朗普上周表示，將於明年上任首日對中國等國家加徵關稅，將干擾環球貿易及投資往來，並引發其他經濟體的反制措施，香港出口特別是內地輸住美國的轉口將會受到影響。

財金官員預期美國新政府將會實施擴張性財政政策，可能會增加當地通脹壓力，減慢利率下調步伐，除了影響全球經濟信心及增長，亦會影響香港的利率環境。隨着減息節奏放慢，港元偏強的時間會延長，影響本地貨物及服務的吸引力，抑壓市民及旅客在港消費。

對於美國大幅擴大關稅，該官員認為對香港出口的影響不會很大，因為香港較少直接出口，但對轉口貿易就會造成較大衝擊，但同時間內地不同規模的企業，都已經在產業鏈及供應鏈作出布局，有不少企業已將生產基地轉移至東南亞。

該官員指政府將一方面發展香港成為高增值供應鏈物流鏈管中心，另一方面鼓勵企業出海、出國的同時，亦吸引海外公司來香港設立區域以至國際總部，支持在港發展境外業務，政府亦會吸引更多資金來港，包括中東、東南亞。