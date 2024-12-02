南港島線西段改用綠色運輸系統　料可服務該區13萬居住人口

政府去年宣布南港島綫西段將棄用重鐵，因其爬升力有限、部分車站要深入地底等。當局表示，擬議的南港島綫西段將由香港大學開始，到達南區的數碼港，再經華富邨及香港仔，以黃竹坑為終點站，當局確認採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島線西段，在技術上為可行方案，預料可服務該區約13萬的居住人口及約5萬就業人口。

運輸及物流局向立法會鐵路事宜小組委員會交代鐵路項目的最新進展。文件顯示，鑑於南港島線西段沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想，而經探討市場上不同非重型鐵路運輸系統的載客量、爬升、能力、走線靈活度、基礎建設及營運設備的要求等技術範疇，當局確認採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島線西段，替代原有重型鐵路方案，在技術上為可行方案。

文件顯示，擬建的智慧綠色集體運輸系統為中運量系統，主要在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，不受現有路面交通影響。乘客可分別於黃竹坑及香港大學轉乘南港島線和港島線前往其他地區。擬議的南港島線西段將與南港島線東段和港島線形成一個環狀網絡。

而由瑪麗醫院至香港大學的一段路線，由於地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計，當局會繼續評估項目的財務安排，包括進一步優化走線以及提高成本效益，以期明年內開展詳細規劃及設計，目標爭取於2027年開展前期建造工程，以配合華富邨重建計劃下新增人口遷入的時間表。

文件又顯示，擬議的南港島線西段的初步走線全長約7.5公里，為香港島的西部及南部地區提供便捷的接駁交通服務，便利市民前往港鐵南港島線黃竹坑站和港島線香港大學站，途經香港仔、華富、數碼港及薄扶林一帶，服務該區約13萬的居住人口及約5萬的就業職位。當南港島線西段通車後，預計由黃竹坑到香港大學的車程時間約為20分鐘。