贈港大熊貓亮相　懶理鏡頭密食竹開餐　落戶「安安佳佳」舊居

中央贈港的一對大熊貓 「安安」及「可可」將在周日(8日)正式與公眾見面。今日(2日)率先在傳媒前亮相，「安安」及「可可」似乎已適應在海洋公園的新住所，四周探索找尋食物，安安更不怕人，在鏡頭前大擺甫士之餘，又「大爺」一樣躺在地上吃竹，十分豪邁。

東網記者早上約10時，安安及可可居住的海洋公園四川奇珍館，護理員在展區四周擺放食物後，兩隻熊貓便從「後台」登場。其中右邊展區的安安出來時便發現水果，懶理一眾鏡頭拍攝，隨即坐下開餐。之後牠再到玻璃前豪邁地「躺平」吃竹，期間滿肚子竹殼，非常「咧啡」。拍攝期間，安安幾乎沒回到後台，反而在不同位置玩耍，例如在新設的攀爬架上爬行，又會背着鏡頭吃東西，讓觀眾欣賞其「熊壯」的背影。

左邊展區的可可從後台出場後，便去到牠的寶座上悠然自得地對着鏡頭吃竹，周不時會看上天，精靈的眼睛亦會向着觀眾「放電」。較喜歡獨處的牠在眾多人觀看時，看似比較害羞，人多嘈吵的時候便不自在，躲在樹葉後玩「伏匿匿」，很快便回到後台休息。

海洋公園人員「小小智」教公眾分辨兩隻大熊貓，介紹安安較大隻，重130公斤，又手長腳長，耳朵毛髮較蓬鬆，活動時較笨拙。可可則較嬌小「如粢飯一樣」，喜歡打翻斗及周圍爬。小小智指出，大熊貓能自由進出展區及後台，只有放置食物等情況時，會邀請動物到後面休息。因此，觀眾一般只要保持安靜，便可增加親眼欣賞兩隻大熊貓的機會。

前身為的「香港賽馬會大熊貓園」，早前是大熊貓「安安佳佳」之居所，最新翻新後添加攀爬架及植物，工作人員又在展區內放置四處膠球及在木桶放置食物，模仿大自然環境，令熊貓恍如置身野外環境，需要自行找尋食物。

「安安」及「可可」今年9月抵港，至今已完成檢疫隔離及適應期。政府本周六(7日)為兩隻大熊貓舉行亮相儀式，同日公布最新命名，展館則於下周日(8日)重新開放予訪客參觀。