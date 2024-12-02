港投管理620億資產　議員關注會否與民爭利　生產線空心化

現時香港投資管理有限公司管理620億港元資產，有議員關注會否和市場相關項目造成「與民爭利」的情況，又關注企業最終在內地生產導致空心化，亦有議員認為他們可加大投資本地項目的比重。

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊指現時有7項公布的項目，但實際上投資管理公司正投資約80項產品。她指創科項目一般是解決生活痛點的發展新嘗試，現階段未適合公布，但相信未來會有更多數據分享。財金官員則補充，過往項目由不同基金和項目經理分階段投資，未來會有年表介紹。

議員鄧飛表示，假如本港只投資研究與開發，及後生產線落在內地或其他地方，即使能創造新就業機會亦可能導致空心化。他又指現時市場有類似的投資項目，擔心造成「與民爭利」的情況。陳家齊表示，計劃期望在港創造最大價值，認為企業將生產線設在大灣區其他城市是「組合式打法」。對於是否會造成「與民爭利」的情況，她指計劃推出時社會和市場普遍歡迎。

相關簡介投影片顯示，按地域分投資項目，現時本港投資項目之佔投資管理公司的36%項目，其餘為內地或其他地方。議員蘇長荣期望相關投資布局結構能增加本地投入比重。

財金官員表示，有部分大企業看準內地市場並以本港為基地，他們不需要投資，政府也沒有強迫要佔有多少百分比。他認為本港有空間支持不同階段的公司，又認為只投資本港企業不實際，指出投資本港和大灣區最終也是對本港有利。他表示看重構建生態圈及引資，幫助本港上中下供應鏈，補充投資引資1比4並非固定比例。

陳家齊補充，現時有嚴格、實質及具體的審核準則，例如企業需要優先在港上市、和本地科研人員交流，甚至為從中學培養人才舉辦活動。另外，即時相關科企總部不在本港，他們亦有要求其核心價值與本港有關甚至落戶香港。