帳號禁關注一周後解封　吳柳芳漲粉逾200萬

中國女子體操隊前隊員吳柳芳早前在短片平台發布性感熱舞影片引發爭議，其抖音帳號一度被禁止關注。其帳號周日（1日）晚解封，截至周一（2日）上午10時許，粉絲已達460萬，較封禁前的246萬急增200多萬。

吳柳芳早前在影片平台發布了多條熱舞影片，惹來東京奧運女子體操平衡木項目金牌得主管晨辰留言指摘有「擦邊」的行為。吳柳芳反指對方「吃不着葡萄說葡萄酸」，雙方爆發罵。吳柳芳上月23日在直播間向網民鞠躬致歉，翌日其抖音帳號顯示「因違反小區規定被禁止關注」。國家體育總局體操運動管理中心工作人員當時表示，由於吳柳芳是退役運動員，還在研究怎麼處理和解決。吳柳芳其後再談自己轉型網紅，純粹是出於生活窘迫。

吳柳芳曾多次在體操世界賽的平衡木、自由體操、高低槓中贏得獎牌，但2012年在全國體操錦標賽暨奧運會選拔賽女子平衡木決賽中出現失誤，最終無緣當年的倫敦奧運會。她翌年正式退役，並進入北京體育大學讀書，畢業後於2019年前往浙江杭州從事體育培訓工作，2021年則前往嘉興一間學校任教，但均沒有編制。