轉用橫向行李架方便旅客量度　香港快運：冀提升閘口效率

香港快運於今年5月更改行李政策，分成4種票價種類，手提行李及寄艙行李都有不同的尺寸及重量限制。不過有旅客反映，即使行李符合指定長闊高，卻無法通過測試架。快運最新公布，即日(12月2日)起推出橫向行李架，以方便旅客量度行李尺寸。香港快運航空地面服務總經理黃柏燊表示，聖誕及新年假期的旅遊高峰期將至，希望此改善措施可有助提升機場櫃位及登記閘口的效率，令乘客節省更多排隊等候的時間。

今年5月HK Express推出全新票價選項，由以往的兩種票價選項增至四種，包括「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。其中「輕便飛」/「經濟飛」沒有包括寄艙行李，乘客需另行預訂；至於「隨心飛」/「無憂飛」則包括1件寄艙行李。隨身物品例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，尺寸規定為不超過 40 (長) x 25 (寬) x 20 (高) 厘米 (15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋)；而登機行李尺寸則不超過 56 (長) x 36 (寬) x 23 (高) 厘米 (22 吋 x 14 吋 x 9 吋) 。