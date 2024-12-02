幸福航空欠薪多年　員工送外賣擺地攤補貼生活

總部設於陝西西安的幸福航空早前被揭，3年多前開始出現拖欠工資、社保問題。有機師近日向內媒透露，由於公司長期欠薪，很多機師、機艙服務員和地勤人員通過送外賣、開網約車、擺地攤等方式來增加收入，連公司前黨委書記也為了討薪和幸福航空對簿公堂。

幸福航空有員工指出，2020年開始公司斷斷續續地發工資，有時相隔一個月，有時相隔兩個月，現在公司每隔數月甚至半年才發一次工資，每名員工的情況都不太一樣，老員工被拖欠的時間會較長。此外，公司部分員工的社保還存在斷交情況，令員工難以跳槽，如果去別的公司，就要自己補齊社保的錢。

機師李偉（化名）透露，目前自己被拖欠約5、6萬元（人民幣，下同，約5.35萬至6.42萬港元）基本工資，公積金、社保也很久沒交，還有之前公司說的保留工資，加起來涉逾10萬元（約10.7萬港元）。他有一年半時間在送外賣，雖然賺得沒那麼多，但多少能補貼一些家用。他9月送外賣收入為2,900多元（約3,104港元），有時要送到凌晨。公開資料顯示，幸福航空目前有217宗相關司法案件，其中逾120件為勞動爭議案件。