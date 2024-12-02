85.7%受訪者指藥械通助增醫院效率　協會倡擴大適用範圍

港澳藥械通是允許在大灣區的指定醫療機構，經廣東省審批後使用臨床急需、已在本港註冊的藥劑製品，以及使用臨床急需、本港公立醫院已採購使用的醫療儀器。大灣區醫療專業發展協會今日(2日)公布一項調查，結果顯示大部分受訪者認為藥械通對醫院效率和服務品質有正面影響。

是次研究收集了來自過半數醫院的數據，調查發現共有85.7%的受訪者非常同意或同意藥械通對醫院效率和服務品質有正面影響。對於藥械通的內部溝通情況，也有71.4%的受訪者表示非常同意溝通有效。同時，還有85.7%的受訪者認為研討會、傳單和線上介紹影片是幫助前線醫師了解已審批藥物的最有效方法。

協會表示，藥械通的實施有效提升了醫院的效率和服務品質，其流程設計清晰易懂。建議加強患者宣傳、持續提供多樣化培訓，以及定期檢視流程和推廣策略。此外，協會還建議，可以擴大港澳藥械通計劃適用範圍於疫苗、一間港澳藥械通機構若成功申請引進其他機構則毋須重複申請、同時建議當局能將核准的藥物放入香港醫管局藥物名冊。

據衞生署公布，截至2024年10月30日，已累計有43個藥品和43種醫療儀器獲得批准可在港澳藥械通下於45家指定醫療機構使用。