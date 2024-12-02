熊貓「踩過界」碌入停機坪　2500雕塑月內4地點輪流展出

適逢港產大熊貓龍鳳胎BB出生、連同內地抵港的「安安」、「可可」即將登場下，全城掀起「熊貓熱」！有創意品牌將在本月舉辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，2,500隻大熊貓雕塑今日(2日)「空運」抵港，並由藝人陪同在國泰飛機「踏足」香港，布滿整個飛機四周的停機坪，大會特別為香港6隻大熊貓，即盈盈、樂樂及牠們的龍鳳胎家姐和細佬等設計專屬角色造型雕塑。大熊貓雕塑本月內將在4個地方輪流展出，供公眾免費觀看及打卡。

機場停機坪今午突然變得「熱鬧」，2,500隻剛落機的「大熊貓」遍地。它們有些一家大小躺在地上；有些乖乖地坐着等候入境香港。當中更見到比較熟悉、在海洋公園居住的大熊貓，相信都是來迎接其他大熊貓朋友們訪港。另外，主辦單位安排人穿着荷李活電影級數的熊貓裝扮，化身特別嘉賓「大熊貓導遊」，向港人打招呼。牠還原了熊貓圓潤的耳朵、腳掌，以及前掌特有的偽拇指，而眼睛和嘴巴則由機械控制，不論遠近看，都找不到破綻，能以假亂真。

創意品牌AllRightsReserved（ARR）介紹，是次將在周六(7日)起舉行《PANDA GO！香港遊》，該些大熊貓雕塑均為8款新設計的造型，將巡遊香港多個地標，並在一連3個星期六及日舉行4場公眾展覽，先在本周六及下周日(7至8日)在星光大道登場，其後數周移師至昂坪360、海洋公園及中山紀念公園，供公眾免費參觀打卡。

芸芸大熊貓當中，有6隻對港人會特別有親切感，是為香港額外設計及送上的6款《熊貓香港親友會》角色造型，均參考香港6隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」，品牌方根據牠們的外形特徵及性格，設計獨樹一幟的熊貓形象，期望配合香港地道特色，融入社區。