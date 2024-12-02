稱有秘方能醫百癌　中醫館15患者去世遭停業偵查

湖北省十堰市武當山藥王谷中醫館聲稱有秘方能醫百癌，抗癌治愈率逾80%，診療價格高達1萬多元（人民幣，下同）。但據病人或家屬提供的訊息顯示，就診患者中已有15人去世，20人病情加重。該中醫館被揭部分人員無資質，已被勒令停業及立案偵查，但病人家屬透露目前未有人落網。

經武當山旅遊經濟特區衞健局調查統計，從今年4月18日開診至5月31日停業，共392名患者曾於藥王谷中醫館就診，不管甚麼癌症，患者先行7天梅花灸治療，中醫診脈後拿取秘方藥，要求回家後遵醫囑服藥。其中一名男患者是王曉波，花18,620元（約2萬港元）接受梅花灸治療，服用秘方藥後出現身體無力、腹瀉反應，正規醫院檢查發現他出現肝腹水現象，入院治療一個多月後不治。

在患者及家屬持續舉報下，武當山旅遊經濟特區市場監管局、衞健局展開聯合調查。市監局發現藥王谷中醫館存在虛假宣傳，以及未依照規定記錄保存藥品購進、調配環節的違法行為，責令停止違法行為並罰款。衞健局亦發現該中醫館存在醫生開展診療活動未依照規定填寫處方、門診病歷等資料，使用非衞生技術人員從事醫療衞生技術工作的違法行為，發出警告並罰款。市監局審查還認為該中醫館涉嫌刑事犯罪，已將案件移送公安部門。