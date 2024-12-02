「中央收膠」市場化擬取消　業界憂廢膠缺補貼無人收

由環保署資助、俗稱「中央收膠」的廢塑膠回收先導計劃將在明年初完結。據悉，署方擬取消計劃，改由市場主導模式處理廢塑膠，包括經綠在區區所收集的廢塑膠。不過，回收業界指廢塑膠質素較低，價格較低，市場化及欠缺政府資助下難免要向綠在區區及屋苑等收費。消息人士指，綠在區區已向下遊回收商問價，又估計環保署將在本月內公布詳情。

環保署早前資助3區推出中央收膠，聘請承辦商免費到屋苑及綠在區區等收集廢塑膠，前年再擴展至9區，覆蓋全港約一半人口，截至6月共收集約1.8萬噸廢塑膠，其中過去兩年已收到1.1萬噸。不過，合約將在明年初完結，消息指署方擬取消資助，改由市場主導運作。

不過，現有承辦商之一的香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，現時不論所收的廢塑膠一般混雜不同類型的膠，收集後需機器、人手分類等處理，運作成本高，而除了膠樽較有價有市外，其他廢塑膠價格近年較低，因此回收商或需向綠在區區分別收取處理費及運輸費，低價值雜膠料每噸逾3,000港元，不會如現在補貼下「乜膠都收」。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，現時廢塑膠回收量仍偏低，未能出現規模效益，指除了補貼外，政府可以設法提高回收塑膠的「價值」，例如重推垃圾徵費，推高塑膠回收量。

對於中央收膠的去向，環保署表示，會檢視和比較由政府和市場主導兩種處理廢塑膠模式的實際運作經驗、成本效益、執行情況及對於綠在區區的營運影響等，以制定將來安排。