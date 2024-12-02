政府申逾25億落實數字轉型　冀明年底前政府服務一網通

政府向立法會提交文件，指數字政策辦公室估算新行政工作電腦系統的2025-26年度預算開支，所需的整體撥款預算為25.2億港元，較2024-25年度的21.3億港元，增加3.9億元，升幅約為18.3%，有關開支涉及電腦系統軟、硬件，推行服務和應急費用等。

文件指建議的預算讓政府透過資訊科技項目加快推動政府服務數字轉型、推出更多便民利商的數字服務、提升公共服務水平和運作效率，以及加強系統保安，助力數字政府及數字經濟建設，打算在明年年底前讓所有政府電子服務採用「智方便」，以實現服務一網通辦，便利市民及促進各局和部門之間進一步共享數據。

2025-26年度建議的新數字政府服務項目，包括衞生署發放的醫療文件如病假證明、轉介信和處方等推行數字簽署，並讓已簽署的醫療文件可與「醫健通」及其他流動應用程式共享；提升康復服務中央檔案室資訊管理系統以採用「智方便」的新功能、「認證易」及「授權數據交換閘」，發放電子殘疾人士登記證；以及優化現有電子系統，以配合非工程招標項目全面採用電子投標；開發一個利用區塊鏈技術的系統，以推行智慧合約等。

有關的預算開支將用作支付共1,125個新增、進行中及即將開展的電腦化計劃項目在來年的現金流量，當中約7成(794個)為在2024-25年度或之前開展，或將會開展的項目，其2025-26年度的現金流量為20.67億港元(或下年度預算開支當中的82%)。大部分正在開展的項目預計將於2025-26年度完成或已推展至項目的中後段，其所需的現金流通常較為集中在這些階段，故預計的現金流會有所增加。