憂取締劏房致租戶無家可歸　團體請願倡提供過渡屋安置

政府計劃逐步取締劣質劏房，並提出「簡樸房」政策，但有團體擔心新措施將影響被迫遷的劏房戶，令他們無家可歸。有團體今日(2日)到立法會門外請願，建議政府除提供過渡屋等安置房屋外，應提供多樣化的安置方案和支援政策，希望政府在劏房集中的區域興建不同類型的住房；同時延長過渡屋和簡約公屋的租住年期，直至劏房戶輪候「上到公屋」為止。

關注基層住屋聯席和全港劏房居民大聯盟今日與一眾劏房街坊到立法會門外請願，現場有約數十人，不少街坊舉起「先安置後取締」、「業主改網簡樸房、羊毛出在羊身上」等標語，並拉起「起始租金失了踪、劏房租金那麼重」的大型橫額。

團體表示，雖然房屋局指政府會透過社工隊，協助受劏房被取締的居民在私人市場尋找其他租盤搬遷，但他們認為過渡屋和簡約公屋數量不足，並以油尖旺區為例，可供入住的過渡性及簡約公屋數量為零，若居民被取締後便要搬離熟悉的社區，失去社交網絡將對他們的身心健康產生負面影響，建議政府應在劏房集中的區域興建不同類型的住房，以便在居民熟悉的社區附近提供安置選擇，保持社區的連續性和穩定性。

此外，團體指出，現行過渡性房屋租住期平均僅2至3年，簡約公屋最多只有5年，而截止今年9月，公屋平均輪候時間為5.5年，團體建議應將過渡性房屋及簡約公屋的租住年期，延長至劏房戶輪候到公屋為止，以確保劏房戶居住上的穩定性。