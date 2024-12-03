兩部門掛牌督辦8宗特大電騙案　均涉境外團夥

最高人民檢察院周日（1日）發布消息，近日與公安部決定繼續聯合掛牌督辦第四批8宗特大跨境電訊網絡詐騙犯罪案件，堅持深挖組織者、領導者及幕後「金主」，依法從重從快嚴厲打擊跨境電騙及境內關聯違法犯罪活動。當局下一步將推進「打防管控建」各項工作措施，緝捕並嚴懲涉案者，斬斷犯罪鏈條。

此次聯合掛牌督辦的電騙案件分別涉及江蘇無錫博翔園區、鹽城巔峰科技、浙江嵊州豪志園區、以及福建龍岩、重慶盛源集團，還有發生在福建泉州、重慶九龍坡、四川瀘州、雲南怒江的案件。該批案件均涉及境外電騙集團的重點案件，多為組織境內人員通過偷越國境方式赴境外參加詐騙犯罪活動，內部組織架構嚴密，境內外協同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大，有些犯罪集團還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，社會影響極其惡劣。

其中江蘇省江陰市公安機關去年起偵辦某電騙案，研判出一個常年盤據在老撾某地、大肆實施電騙等犯罪活動的犯罪集團。調查發現，萬某某等人2017年以來在老撾地方勢力庇護下，籌建博翔園區，招募詐騙團夥入駐，統一管理園區內各詐騙公司，通過收取管理費、人頭費、安保費獲利。該集團涉及多個詐騙團夥，通過博彩、薦股、投資等方式詐騙。涉案金額達數千萬元人民幣，逾千人涉案，目前已有500多人到案。