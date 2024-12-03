美宣布限制向中國半導體出口　包括先進存儲晶片

美國拜登政府周一（2日）宣布對中國半導體產業發起3年來的第3次打擊，包括限制向晶片設備製造商北方華創等140間公司出口。新的出口限制並針對向中國出口先進存儲晶片及其他晶片製造設備。

受新禁令影響的大部分為晶片設備製造商，包括北方華創、拓荊科技和深圳新凱來等，涵蓋範圍包括限制對中國出口高頻寬記憶體（HBM）晶片，這種晶片對於人工智能（AI）訓練等高端應用至關重要；對另外24種晶片製造工具及3種軟件工具實施新的限制；美國又對中芯國際施加額外限制，中芯於2020年已被列入實體清單。

新規定將擴大美國的權力，限制在世界其他地區製造的晶片製造設備運往中國大陸，包括新加坡、馬來西亞、南韓、台灣和以色列共16間企業，只要有關產品含有美國晶片，美國有權進行管控，並計劃管制AI內存晶片，包括南韓三星電子、SK 海力士和美國美光公司生產的高頻寬記憶體及更高階晶片。美國商務部長雷蒙多表示，目的是阻止中國推進半導體製造系統，用於支援軍事現代化。

中國商務部回應指，美方對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法；美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑；中方對此堅決反對。