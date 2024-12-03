小學生宿舍嬉鬧重傷　校方及同學賠償

內地兩名小學生在宿舍內嬉鬧，其中一人從上格床跌下受傷，後經鑑定屬十級傷殘。傷者家屬向學校、另一方學生以及學校投保的公司起訴索贘，貴州省貴陽市息烽縣人民法院近日裁定，學校和另一方學生共賠償傷者11.3萬元人民幣（約12.3萬港元）。

內媒周日（1日）報道，法院審理查明，事發時李某和向某為貴陽市息烽縣某小學三年級的同班同學，兩人住同一宿舍的上下格床。去年9月12日晚，向某和李某在床上玩耍，互扯枕頭，導致李某從上格床摔至地面。宿管教師馬某得知後，見李某鼻腔有微量出血，便用紙巾替其擦掉鼻血後安撫其睡覺。第二天，李某的祖父母趕到學校將其送到當地醫院治療。後經鑑定，李某因外傷致顱內出血接受開腦手術，屬十級殘疾。李某的父親之後多次要求學校協商解決此事，但雙方未達成一致。李某一方因而向學校、向某一方及保險公司起訴索賠治療費、精神撫慰金、傷殘賠償金等16萬多元（約17.4萬港元）。

法院認為，向某對李某摔傷負有直接責任。酌定向某及其父親承擔25%的賠償責任。李某所在小學存在疏於管理、保護、教育的情況，因此對李某受傷存在較大過錯，應承擔60%的賠償責任。另李某亦需承擔15%的責任。今年8月20日，息烽縣人民法院作出一審判決，學校和向某一方各需負擔8萬多元（約8.7萬港元）和3.3萬多元（約3.6萬港元）賠償費用。而學校承擔的賠償費用，保險公司代為賠償。