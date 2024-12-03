賺變蝕蝕變賺　估錯數已成習慣

政府年年「估錯數」。財金官員最新預計的本年度財赤較2月公布財政預算的原先估計高出1.08倍，而差距最大的是2017/18年度，實際盈餘比預計高8.13倍；赤字方面，2022/23年度實際赤字較預計高1.48倍，更有兩個財政年度「賺變蝕、蝕變賺」。

翻查資料2022/23至本年度的3個財政年度，預計財政赤字分別為563億元、544億元、481億元，最終前兩個財政年度分別錄得1,398億元及1,016億元赤字，本財政年度最新估計亦有大約1,000億元。政府2022/23年度曾樂觀預測經濟有2.0至3.5%的增長，最終錄得負3.5%；2023/24年度則解釋是環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張的影響。

過往曾有兩個財政年度估算的盈餘和赤字數字較實際小。2017/18年度預計盈餘為163億元，最終為1,489億元，實際盈餘為估算的8.13倍，指是因為經濟好轉及賣地理想。而2020/21年度爆發疫情，政府曾預計有1,391億元赤字，最終高達2,325億元。

除了估算數字較實際小，更有兩個財政年度「賺變蝕、蝕變賺」。2019/20年度曾估算有168億元盈餘，最終錄得106億元赤字，相信原因與社會運動有關，而2021/22年度曾估算有1,016億元赤字，最終錄得293億元盈餘，稱是由於推出逆周期財政措施和經常開支持續上升。

相較之下，多年來比較接近的只有2018/19年度，估算為446億元盈餘，最終錄得680億元盈餘。