人人網無法登錄傳停運　官方公告升級服務

內地最早出現的校園社交網絡平台「人人網」周一（2日）傳出停運，使用者無法登錄。該平台官網其後發布服務升級公告，指該網正進行一次「換車」。

不少網民周一表示，登錄人人網時顯示帳號密碼錯誤，疑似停止服務。內媒發現，該網可打開登錄頁面，但沒有註冊帳號、找回密碼等選項。人人網其後發公告稱，該網正進行一次升級，「就像您的燃油車開了多年，也想試試新能源車一樣」。公告又指在這期間，用戶在人人網上的所有數據會得到嚴格保護，確保個人資訊和私隱安全不受任何威脅。

人人網原名校內網，於2005年創立，2009年更名人人網。2010年後，人人網憑藉「偷菜遊戲」開心農場紅遍內地。多牛傳媒2018年以6,000萬美元（約4.68億港元）收購人人網相關的社交網絡、人人直播及增值業務，人人網應用程式也隨之下架。多牛傳媒2019年底推出全新的「人人」應用程式，恢復了人人網時代圍繞同學關係為核心的社交網絡定位及其功能，回歸社交市場。在上月中下旬，已有網民表示找不到人人網以前的相冊照片。