港府財赤連年破千億勢開源節流　學者料賣地較預期差所致

初步估計本年度財政赤字高達約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍以上，亦是連續3年財赤破千億元。港府今日(3日)回應時表示，賣地、樓市印花稅、股票印花稅及其他稅項的收益比預期少；加上要推出逆周期措施幫助經濟復甦，例如維持工務工程開支、支援中小企、幫助企業渡過轉型期。

政府又指，會從節流及開源入手，節流方面包括減少政府開支，財金官員已着手制訂措施。政府又表示節流方面會謹慎，減低對市民的影響，又表示財金官員日前已表示會「忍手」。另外，有不同措施增加經濟動力，刺激經濟並增加政府收入，包括開拓中東、東盟、東亞新市場，發掘經濟新增長點

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量今早在電台節目中表示，財赤緣於政府今年賣地收入不甚理想，加上企業減值令稅收減低，即使有股票印花稅等收入，相信數字會在1000億港元左右。他又提到，今年首3季外匯基金累計投資收入超過2,000億元，故對港府的財政問題亦毋須太過擔心。

過去幾年經歷疫情，莊太量指出，英美等國家財政狀況亦不太好，並非香港獨有。香港現時並未出現結構性財赤，政府開支當中公務員人工佔大部分，收入方面波動會較大。若削減開支，他認為公務員減薪或減編制較難執行，將削減與私人市場的競爭力，導致人手流向私人機構，甚至影響公眾服務。

同場的議員洪雯亦不認同公務員減薪，擔心令到市場跟從，帶來連鎖效應。她認為現時未到要公務員減薪的時候，建議政府大力節流，減少不必要的開支，教育、醫療及社會福利都有空間。

洪雯又以教育開支為例，培養1名大學生每年的成本約為30萬港元，惟現時非本地生的比率超過20%，未來將增至40%，但只向有關學生收取約15至18萬元，差價間接由當局補貼，可以向非本地生逐步增加收費直至收回成本。