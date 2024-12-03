放寬一簽多行　港府促業界提供特色旅遊　不擔心水貨客問題

本月起深圳放寬一簽多行，並且對象由戶籍居民放寬至有居住證的非戶籍居民，即在深圳定居、就業、就讀的人士也包括在內，港府預料受惠人數將達1,000萬人。政府有指出內地相關部門，早前亦放寬行李免稅額及人才來港限制，相信有助刺他們來港的動力，促進經濟旅遊發展。

政府表示，過去周末關口運作暢順，周日及周一的入境人數上升大約一成，相信勢頭會持續。聖誕、新年旺季，期望本港能提供服務和特色旅遊，令旅客可「心思思」再來。本港相關業界有制訂消費優惠，旅發局也會加強宣傳。政府引述餐飲業界人士表示，預計生意額可以比去年同期上升20%。政府同時期望為零售市場帶來更多「活水」，又指出過往的成功需要創新改革。

被問到是否擔心再出現水貨問題，政府表示有信心控制水貨問題。政府指出現時消費模式改變，內地供應的商品豐富；電商的品質亦令人有信心，留意到數字上有強勁上升。政府表示市場有實體消費轉為網上消費，因此出現水貨客的機會率低。執法部門有預定方案處理相關問題。客流量多的時候有跨部門統籌機制，各個部門會做好自己、嚴陣以待。