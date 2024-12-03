財赤千億　經濟學者倡明年公僕減薪10%節流 　

政府估計本年度的財政赤字高達約1,000億港元，遠超原先預測，但財金官員強調「絕對有信心」未來3數年內可恢復收支平衡。有經濟學今早(3日)在電台節目中笑言，財金官員的信心或來自「佢自己」，他個人則感到悲觀，甚至有些許「災難起頭」，因為美國總統特朗普和鷹派政府即將上台，又建議明年預算案公布公務員減薪8%至10%，但議員洪雯則不同意，她認為應削減教育、醫療和社福開支。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在電台節目中指出，現時財赤有一部分已是結構性問題，過往稅基太依賴賣地收入，今年賣地和印花稅大減就令政府收入大幅減少。

他認為開徵新稅項不容易，亦已錯過開徵銷售稅的時機，坊間曾討論的陸路離境稅亦難執行，因為不少人在深港兩地來往工作，難從北上消費的市民中區分出來。

「開源」難，如何節流，他直言公務員減薪是唯一辦法，但不贊成裁員，認為應該減薪，編制人手上應該「自然流失，唔好亂開位」。他提醒內地去年已「一刀切」把政府人員減薪兩成，香港雖然難以倣效，但「愈遲減，力度愈大」，他認為減薪8%至10%是合理幅度，並認為政府要果斷行事。

被問及公務員減薪會否引起龐大反彈，他指疫情期間公務員已「保咗份工」，若政府今個財政年度「乜都唔做」，對公共財政只會雪上加霜，只能寄望日後經濟好轉時再向公務員「補償返」。

被問及財金官員提及有信心三數年恢復收支平衡，「佢信心邊度嚟？」李笑言「佢自已囉，我自己信心唔係好大」，因為美國總統特朗普明年1月再入主白宮，他已委任多名鷹派官員，「咁樣情況我都唔知點嚟信心」，他甚至認為現在只是「災難起頭」，如果財政備儲一直減少下去，外圍有更多「煽風點火」的機會。