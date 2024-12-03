印尼拒承認中國南海主權聲索　華管控鱟藤礁聚集菲船

南海主權爭議持續，中國海警局周一（2日）指控菲律賓多艘船隻赴南沙群島鱟藤礁海域非法聚集，中國海警對菲船依法依規採取必要管控措施。印尼外長蘇吉奧諾同日強調，印尼仍未承認中國在南海的主權聲索，圖化解兩國近期的聯合聲明可能危及印尼主權的疑慮。

中國海警局新聞發言人劉德軍周一批評，多艘菲船近日不顧中國海警勸阻和警告，打着捕魚的旗號，在鱟藤礁海域非法聚集，並攜帶媒體記者擺拍炒作。劉德軍強調，中國對包括鱟藤礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，警告菲方立即停止侵權挑釁，停止顛倒黑白、煽宣炒作。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

另外，中國和印尼上月發布聯合聲明，宣布就在兩國主張重疊海域開展共同開發合作達成共識，被視為承認中國在南海大範圍的主權聲索。蘇吉奧諾周一向國會澄清，這不意味承認中國的九段線主張，印尼仍認為這無適當的國際法律基礎。他強調，總統普拉博沃指示為國家利益與鄰國增加合作，但在主權議題上立場不變。兩國在哪些領域共同開發有待同意，印尼已事先通知鄰國領導人相關計劃。