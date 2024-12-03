機場第三跑道啟用增12.3萬就業機會　對北部都會區發展有信心

造價達1,415億元、由公眾諮詢到工程完工歷時13年的香港國際機場三跑道系統已正式啟用。機管局表示，三跑啟用後，香港國際機場將在10年後達到年客運1.2億人次及貨運1,000萬公噸。政府表示，期望三跑2030年可以帶來1,840億元經濟收益，比雙跑道時期1,330億元增加510億元。政府預計第三跑道可以帶來12.3萬直接職位；16.5萬間接或連接職位，將會佔本地生產總值的5%。

政府透露，今年頭10個月有3,660萬名旅客，增長四成。東南亞旅客增長較快，例如來自菲律賓的旅客數量今年達100萬名，是疫情前的130%。政府表示陸空交通雙管齊下會為業界帶來新機遇，期望業界創新求變。

北部都會區上周舉行相關簽署儀式，政府表示對北部都會區發展有信心，亦有就發展計劃舉行相關參觀及討論活動。政府說有向投資者和企業解釋「three pickets of land for development」，讓投資者有更大彈性按照其時間表發展。政府說更大片的土地能提供更靈活及全盤的發展，提升整體發展價值，未來將有相關措施邀請有興趣的投資者和企業。

政府又提到，上周舉行的簽署儀式有超過80個企業或投資者出席，並表明對北都發展的信心。政府表示應該具備長遠目光，部份項目或需10至15年才能完成，有信心將會有回報，期望可以和市民分享投資回報。港府發展不同範疇的國際中心，由此有大量機遇，例如工業化、創造新價值、香港的綜合全面發展。政府認為參與的企業對北都發展的信心能吸引更多利益，例如河套區研究與開發、科技園區、高端教育集聚地。