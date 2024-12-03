黎智英自辯否認視美國為主子　反修例事件非為其打仗

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（3日）踏入第101日審訊。黎智英自辯時否認視美國為主子，亦否認反修例事件是為美國打仗。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。辯方提及2019年10月的一則報道，談到黎接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，報道指黎在訪問中，「變相承認香港反政府事件是『為美國打仗』」，有議員批評黎「明目張膽地為其美國主子說話」。黎智英今在庭上否認說法，強調只是為了與美國相同的價值而抗爭，為着「我們」而抗爭，跟美國無關，他亦沒有視美國為「主子」。2020年5月，黎智英在《紐約時報》撰文，提及希望美國不要全面取消對港特殊待遇，謂應仔細審視部分措施的後果。黎今日指，香港是個國際城市，如果措施實行，會損害香港國際地位，對中國來說，香港的經濟價值便會減少，令香港變得更脆弱。他個人反對這些措施。

另外，2020年5月，黎智英向陳梓華轉發題為〈人大今晚公布港版「國安法」〉的新聞，指「Ｘ街打到嚟喇」。黎今稱，之所以用粗口，是因為國安法是人們所擔憂的。由於有傳國安法會取代《基本法》，法治恐蕩然無存，他認為是時候開Twitter（現稱X）帳戶，讓世界知道國安法後香港的情況，並決定在同月22日開帳戶。同日，《蘋果日報》發起「一人一信救香行動。黎指，他相信開Twitter跟發起行動並沒直接關係。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022