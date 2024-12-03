上月5宗致命工傷　協會倡發牌及招標時　檢查承建商安全紀錄

近日工業意外頻生，上月接連發生5宗致命工業意外。工聯職安健協會對事件表示哀痛，認為意外反映業界現時安全管理制度存有問題，要改善現有職安狀況，在發牌及招標時已需要作出監管，審查承建商過往安全紀錄的制度；當局亦可設立工人報告安全隱患，包括提出改善、建議等獎勵機制，參考國內安全生產法，對在防止安全事故的僱員給予獎勵，加強監督，建立重視職安的文化。

工聯職安健協會聯同建造業總工會今日(3日)召開記者會，工聯職安健協會副主席葉偉明表示，要改善現有職安狀況，在發牌及招標時已需要作出監管，審查承建商過往安全紀錄的制度，包括董事及管理人員是否均具備合適安全管理資格，以及過往在工程項目中有否違規紀錄等，作出評估是否應發牌及由該承建商負責工程。同時，亦應要求承建商將安全設施投資納入建設項目概算，加強工人在施工期間的保障。

協會又建議，香港應參考英國建築(設計及管理)規例及內地「三同時」制度，制定類似制度用以釐清工程中各方責任，在工程中除施工人員外，發展商、承建商、設計人員、管理人員、工作人員等每一級均需對安全負上相應的責任。如發展商不應提出一些不合情理及不符合安全的設計要求；設計人員在設計建築物時，除考慮建築物的外觀時，就應在進行設計時加入安全保障的元素，確保施工過程中及日後維條保養時工人的安全，減低意外發生機率；工程負責人要履責提供安全措施及適合的安全器具；而工作人員有責任遵照管理人員的安全指示下工作。如果有人被證實工作過程中未有盡職，即需為此而負責，嚴重者甚至應被判處監禁，以此加強阻嚇性。

香港建造業總工會理事長周思傑則指，勞工處有必要盡快調查各事故原因，向大眾公開意外事件的詳細調查報告。同時，政府亦要加強職安健方面的培訓及教育，提高工人的職安健意識，預防意外發生。協會建議政府將職業安全教育納入中學課程，從小加強市民安全意識，同時加強規範地盤入職訓練及每日安全簡報提醒。現時有部份公司，會在早上為工人安排10至15分鐘的現場操作訓練及安全簡報提醒，建議政府可大力推廣，藉此增強工地管理層及工人的安全意識。