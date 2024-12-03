亞太區網絡攻擊較去年增55%　明年AI驅動攻擊成新趨勢

近年網絡攻擊層出不窮，黑客手法日新月異。網絡安全解決方案供應商Check Point發布明年網絡安全趨勢預測報告，指AI在明年將成為網絡犯罪的主要幫兇。網絡犯罪分子利用AI生成高度定制的網絡釣魚攻擊，以及能夠從實時數據中學習並避免被偵測的自適應惡意軟件，令網絡犯罪變得更加普及。

報告指，隨着企業之間持續增加對新科技的採用，AI驅動攻擊、量子威脅和雲端漏洞將改變網絡安全形勢，觀察到今年第三季全球網絡攻擊已比去年同期激增75%，全球每間機構平均每週受到1,876次網絡攻擊。而亞太地區遭受的網絡攻擊頻率更高，平均每間機構每週受到2,863次攻擊，較去年同期增長55%。

報告顯示，2025年網絡安全趨勢預測的主要威脅包括，隨着ChatGPT等AI工具成為企業營運中不可或缺的一部分，資料意外洩露將成為重要的安全隱患。員工可能無意中將敏感數據分享給外部AI平台，從而導致數據意外洩露；愈來愈多的網絡犯罪分子將目標對準社交媒體平台，利用個人資訊進行精準詐騙和冒充身份。AI驅動的深度偽造技術將變得更加真實，對金融交易和企業安全構成重大威脅。

Check Point香港及澳門總經理周秀雲表示，為了保護機構免受快速變化的安全威脅影響，安全團隊將需要依賴AI驅動的工具為其獨特環境量身定制的強化威脅分析及回應能力。此外，團隊還需要針對如何在網絡上使用AI工具建立更嚴格的管控，在AI驅動的生產力效益與嚴格的數據私隱保護需求之間取得平衡。