搗66宗販毒案檢太空油等3700萬貨　99人被捕最細12歲

執法部門於11月24至30日舉行代號「沙鷗」反毒品行動，以「販運危險藥物」、「非法銷售或管有第一部毒藥」及「管有第一部毒藥」等罪名，拘捕88男11女共99人(12至73歲)，檢獲約60公斤不同種類的毒品，市值約3,700萬港元。

行動中共偵破66宗案件，疑犯當中12人屬於21歲以下，其中5人為學生，年紀最小僅12歲。檢逾20公斤懷欵可卡因、14公斤懷疑冰毒、小量氯胺酮和海洛英、超過20公斤懷疑大麻、414支懷疑大麻油、1.69公升俗稱「太空油」的液態依托咪酯、1,195克依托咪酯粉末、9,968枚「太空油」煙彈。而起出的太空油及依托咪酯粉末，可製造4,993枚太空油煙彈。

為加大力度打擊網上銷售毒品，執法部門進行了8次臥底行動，派員喬裝買家與毒販交易，從而鎖定毒販身份。當中「閃曈」臥底行動，鎖定一個有兩層架構的販毒集團，發現集團操控1個太空油處理中心及3個毒品儲存倉和分銷點，分別位於土瓜灣、青衣、打鼓嶺及大角咀，同時鎖定8名集團骨幹成員，他們扮演太空油加工、儲存毒品和派送毒品工作。

最後，執法部門於11月26至30日採取行動，搗破上述太油處理中心及毒品儲存倉，並拘捕8名(22至48歲)本地男女，檢獲530克依托咪酯粉末、1公升太空油、2,227太空油煙彈和3.8公斤其他毒品。該批依托咪酯粉末和「太空油」，可額外製成2,423枚太空油煙彈。該8名男女疑犯分別被暫控「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」罪名，已於11月29日至12月2日在裁判法院提堂。