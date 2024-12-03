申訴專員公署首辦國際高峰論壇　去年處理4400起投訴案件

申訴專員公署成立35周年，首次舉辦「國際申訴專員高峰論壇」。申訴專員陳積志致辭時指，論壇吸引140多名來自40個國家的申訴專員和學者參與，探討申訴專員制度發展和挑戰，交流經驗。香港會與8個組織簽署合作備忘錄，促進國際合作。公署又指，去年接獲4,400多宗投訴，較上一年度少近1,000宗，完成逾88%投訴個案，並向各司局及政府部門提出186項建議，當中逾90%獲接納並落實。

申訴專員陳積志表示，公署成立35年來，致力找出公共行政和服務可改進的地方，並提出建議，透過對投訴進行有力、獨立和客觀的調查，推動問責制及提升行政透明度。他又指他年初接任以來，已推行3項新策略方向，包括更廣泛利用調解方式處理投訴；加強部門合作，以積極和合作態度處理公眾關注的問題；以及向社會宣揚「正面看投訴」理念。

陳積志強調，以傳統方式處理案件往往需時數月，而調解可節省時間，甚至在1日內解決糾紛，又指若有效解決紛爭，將能優化政府行政安排，提升市民對政府服務的滿意度，有助防止社會衝突，讓社會集中精力發展經濟和改善民生。

公署去年處理約4,400宗投訴，進行95項全面調查，並完成10項直接調查行動，向不同政府部門提出186項建議。港府指，樂見每一項建議可以增加對香港管治的了解，並向公眾確保政府致力透過獨立、客觀和公正的調查去問責。