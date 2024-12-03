港大設首間大學社區藥房　冀服務公眾同時訓練藥劑學生

位於香港大學校園內的「港大社區藥房」為首間本地大學社區藥房，上月11日正式啟用。港大藥理及藥劑學系教授黃志基今日(3日)表示，社區藥房會對公眾開放，吸取營運經驗後再向坊間藥房分享，亦期望服務病人之餘，也能讓學生從真實個案、與其他醫護人員合作中學習。黃又強調，社區藥房負責協助處理「小病小痛」，並非要「拎走」醫生原有的病人。

黃志基引述港大研究指，不少病人入院的原因與其用藥依從性不好、無按時服藥有關。而通過社區藥房，改善病人用藥情況，有助病人改善或抑制病情，減少入院。另外，本港社會高齡化，長者、長期病患者不少要服到多款藥物，而藥物的顏色、形狀也不盡相同，而社區藥房內的藥劑師便可提供協助。

另外，校方亦與家庭醫生合作，由醫生轉介病人至校內社區藥房，協助監察病人用藥，亦正與地區康健中心等單位商談合作，冀能紓緩社會醫療負擔。

港大社區藥房主要服務鄰近瑪麗醫院的病人及港大師生，同時亦為公眾提供配藥服務及免費藥物諮詢，每個時段有兩個藥劑師當值為病人提供用藥建議及保健資訊。