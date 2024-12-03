醫委會前委員涉藉公職招生意判囚30個月　今上訴得直推翻定罪

香港醫務委員會前業外委員兼律師劉慧兒早前被廉政公署早前落案起訴，指她涉嫌藉公職之便，披露一名投訴人的個人資料及投訴詳情，再唆使對方聘用她，以向一名醫生提出民事申索。劉經審訊後，被裁定藉公職作出不當行為罪罪成，被判入獄30個月。劉不服定罪及到期，並向上訴庭提出上訴。上訴庭今(3日)經開庭後，即時裁定劉的定罪上訴得直，並撤銷定罪及判刑。上訴庭將於稍後頒布書面裁決理由。

現年65歲的女上訴人劉慧兒，是一名事務律師，並於2012年1月24日至2018年1月23日期間擔任醫委會的業外委員。控罪指劉涉嫌於2017年4月1日至2018年1月23日間，身為醫委會業外委員執行職務或相關事情上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。上訴方質疑涉案行為的嚴重程度，是否達致公職失當程度，並指劉稱其犯案原因是出於為病人福祉著想，病人並不介意透露資料，她與病人會面時亦是以義工身份出席。律政司一方則指，劉披露病人資料是違反了資料保密性。

本案涉及一名投訴人於2015年6月向醫委會投訴一名醫生，指該醫生涉嫌專業失德。投訴其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會作初步調查，而劉獲醫委會委任為該偵訊委員會成員。廉署發現劉曾向一名非政府機構的社區組織幹事，披露投訴人的個人資料，以及其投訴該名醫生的詳情。此舉動引致該社區組織幹事安排投訴人與劉於2017年5月26日會面，期間涉唆使投訴人聘用她向該醫生提出民事申索。最後劉的律師事務所成為投訴人的代表，以協助投訴人作出民事申索。廉署調查後發現，劉的律師事務所其後要求投訴人支付逾50萬港元律師費。

案件編號：CACC 168/2023