23港人疑被騙到東南亞從事非法工作　全部安全其中11人已回港

港人疑被騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作有死灰復燃迹象。今年截至11月25日，執法部門共接獲23宗相關求助個案，當中11人已回港，餘下12宗個案，其人身自由報稱受到限制，但仍安全並能聯絡家人或當局。當局又指，有詳細了解每宗回港的個案，部分人因付了贖金等不同原因而被放行。

立法會一個委員會討論入境處為在外遇事香港居民，提供協助的工作。議員李梓敬關注，政府有否向成功回港的涉事人詳情了解情況，當局稱，每名到當地的港人個案，都屬自願或被騙去從事工作，澄清無人因旅行「行街」而被捉走。另外，政府有詳細了解每宗回港的個案，部分人因付了贖金等不同原因而被放行。

今年截至10月底，入境處「協助在外香港居民小組」今年首10個月共接獲2,730宗求助，近6成涉及遺失旅遊證件。而港人在外地住院、患病及遇上交通意外求助個案，分別為596宗及60宗。當局指，港人在外遇上交通意外數字有所回升是因為疫後港人外遊增多有關，沒有求助個案涉及「港車北上」。