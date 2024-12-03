長沙灣大角咀海濱美化尚待改善　議員促縮短團體申請時間

政府近年致力發展維港兩岸海濱，惟長沙灣與大角咀海濱地段的美化工作、步行暢達性及善用海濱戶外及公共空間方面，仍有待加強。有議員今日(3日)聯同局方落區視察，就拓展九西海濱及善用公共空間，交換意見，包括建議盡快落實縮短團體或私人機構申請使用海濱公共空間的時間，精簡程序及放寬可使用面積。另外，在九西未可發展海濱路段中，亦建議當局也必須先行美化海旁行人通道及增加市民步行到海濱的通達性。

在九龍西區，近年已開放使用長沙灣海濱長廊及碼頭、海輝道公園及海輝道海濱花園等海濱。不過大角咀海帆道休憩用地、大角咀海輝路至西九文化區一段行人路興建計劃，以及西九文化區海濱長廊餘下部分等仍有待完成工程、擴闊或美化的海濱空間。議員鄭泳舜稱，早前建議當局放寬團體或私人機構使用戶外或公共空間的限制，包括在維港兩岸的海濱，如放寬商業活動可使用海濱公共空間不逾10%面積，如團體申請舉辦活動，部門應多提供一站式服務及縮短申請的時間與程序，讓團體在限定時間舉辦同類活動，不用逐次申請等。

鄭泳舜又建議當局在長沙灣及大角咀一帶的海濱，也應增設休閒座椅、觀景台或打咭區等，並要作宣傳推廣，吸引市民到海濱休閒區，享受海邊包括黃昏景色，當局亦應落實放寬土地用途限制，如允許商戶於店外或戶外空間擺放休閒座椅或小攤檔，或團體可舉辦市集或節日燈飾等活動，以帶動人流到海濱參加活動。區議員陳偉明亦認為當局也要加大宣傳已開放的長沙灣一帶海濱區，讓更多市民可享用海濱休閒設施。