每年逾4萬滲水糾紛　機構推網上調解平台免繁複程序

樓宇漏水、滲水往往牽涉多方責任。據政府數字，平均每年有逾4萬宗單位滲漏投訴。不過成功找出源頭並完成調查的只有約5,800宗。2020至2022年間，約有3成個案未能於90個工作天內完成調查並告知舉報人結果，截至去年9月，仍有約1萬宗個案在進行調查。傳統的法律程序時間長且價格貴，為解決有關糾紛，有非營利仲裁調解機構於今天(3日)推出免費「滲漏糾紛義務網上調解服務」，透過網上調解協助解決社區滲水糾紛。

該服務計劃由一邦國際網上仲調中心聯同義務工作發展局推出，獲得由食物環境衞生署及屋宇署組成的「聯合辦事處」(俗稱「滲水辦」)支持。滲水問題發生後，有關雙方可在任何階段同意進行調解，屆時可通過網站提交聯絡資料及調解申請書，並透過平台安排義務調解員進行調解。調解過程由當事人主導，而非將決策權完全交予法庭，同時緩解雙方情緒，避免衝突升級。

義務工作發展局主席彭韻僖表示，該網上平台會由義務的專業調解員向涉事雙方提供免費的調解服務，相信能在解決樓宇滲漏爭議上發揮關鍵作用。機構期待透過是次措施，促進社區和諧，使市民都能安居樂業。