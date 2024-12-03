元朗搗破大型非法煙草倉庫　檢1億元貨拘5男子

香港海關於上周六(11月30日)及昨日(12月2日)，分別在葵涌、天水圍及元朗，偵破2宗大型走私香煙案，包括一宗入口和一宗轉口案件，搗破一個大型非法煙草儲存倉庫，檢獲約1,500萬支未完稅香煙、及約7.8噸非法製成煙草，總市值約1億港元，應課稅值8,100萬港元，並拘捕5名(32至63歲)涉案男子。

海關稅收罪案調查科人員經深入調查後，上周六突擊搜查天水圍一個物流倉庫，在一批由馬來西亞轉口往澳洲的貨物中，起出約500萬支私煙。至昨日，關員經情報分析後，在葵涌貨櫃碼頭截查一個由泰國抵港、報稱載有雜貨的40呎貨櫃，打開貨櫃經查驗後，檢獲約1,000萬支私煙，拘捕一名63歲貨櫃車司機。

其後，關員對該批私煙展開監控遞送行動，昨晚追蹤至元朗新田，搗破一個佔地約10,000呎的大型非法製成煙草儲存倉庫，檢獲約7.8噸製成煙草，拘捕4名(32至40歲)男子，當中1人為倉庫負責人，餘下3人則是協助搬運私煙及煙草搬運的工人。檢獲的私煙中約700萬支為白牌煙，佔入口私總數七成，其餘則是傳統私煙，相信該批入口私煙供應本地市場。海關相信，今次行動中已成功堵截大量白牌煙、私煙及非法煙草流入香港。

經過一系列針對白牌煙執法行動後，海關留意到市面銷售白牌煙情況受到控制，並會繼續監察白牌煙的市場動態及採取堅定執法行動，呼籲市民購買香煙時必須保持警惕，選擇信譽良好的店舖，切密購買來歷不明或價格異常的香煙，以免誤墮法網。