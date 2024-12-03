議員促政府接管水上樂園　海洋公園：冬天已閉園止損

海洋公園去年度總收入和入園人次創5年新高下，公園扣除政府資助、折舊和減值撥回全年仍淨虧損約7,000萬港元。有議員預期公園在政府資助下今年度能轉虧為盈，但指未來沒資助下難繼續收支平衡，促政府接管現正虧蝕的水上樂園。公園則指，水上樂園仍在成長中，已在冬天關閉以削減支出。

海洋公園公司主席龐建貽今日(3日)在立法會經濟發展事務委員會上表示，公園正積極轉型，並全力把握熊貓熱潮帶來的商機。他提到，公園因應熊貓特徵推出自家熊貓品牌，亦聯乘其他品牌推出手機及郵票產品，半年內相關產品種類升逾一倍，庫存亦升兩倍，其中不論60港元熊貓「盈盈」育兒布偶，乃至1,400港元的仿真大熊貓公仔，「一推出都即刻搶購一空」。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝則提到，去年度EBITA(稅前息前折舊攤銷前虧損)按年減少30%至2.9億港元，獲政府的2.8億港元，已經接近收支平衡，期望今年獲更多商業捐助及贊助，而去年度捐助金額按年上升39%。

不過，議員田北辰提到，公園在今年度資助下很大機會轉虧為盈，但在2026年起沒資助下，預期難找到2.8億港元額外收入，又指除了水上樂園錄虧損外，其他項目已收支平衡，認為水上樂園與公園保育的願景無關，「水上樂園同泳池都差不多」，應交由政府接管。

黃嗣輝指出，水上樂園雖然現時蝕兩億港元，但由於只營運兩年，形容仍在成長中，在夏天很受歡迎，表現很好，但在冬天受氣候及市民消費習慣改變，營運得比較困難，因此在今年10月關閉園區，並將人手調至其他崗位。