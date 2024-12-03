長白山遊客疑拍到東北虎蹤　酒店稱未收官方警示

吉林長白山景區北坡周日（12月1日）傳出有野生東北虎出沒。內媒周一（12月2日）從長白山管委會相關部門了解到，上周二（11月26日）在景區錦江大峽谷內曾發現虎蹤，至於周日網傳的消息仍在核實中。

長白山景區多名旅遊從業員周日晚在朋友圈發消息稱，在長白山北坡發現虎蹤，提醒遊客和附近村民注意。有司機也反映，上山路上有老虎出沒，還附上一段老虎在路邊出現的影片；另有消息稱，在二道白河鎮景區山門附近有老虎。一名廣東遊客周一表示，周日中午在前往北景區遊客中心的路邊停車拍攝雪景時，疑拍到東北虎的身影。

長白山景區客服工作人員周一證實，收到在北坡道路上看到野生動物的消息，但不確認是東北虎，北景區當日因大雪不開放。有酒店工作人員表示，沒收到相關部門的警示或通知。長白山和平度假區某酒店的員工稱，可能是最近下大雪，老虎找不到食物就下山，提醒遊客晚上不外出便不用害怕。長白山管委會規劃和自然資源局相關負責人表示，上周二在長白山景區的錦江大峽谷發現老虎足迹，專家初步判定屬於東北虎。