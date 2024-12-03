八鄉搗非法廢車回收場　檢27輛車拘27人

新界北區執法部門11月20日至昨日(2日)進行代號「龍潭」的打擊非法用途車輛執法行動。警員搗破一個位於八鄉用作接收被盜車輛的非法廢車回收公司，並偵破22宗相關刑事案件，包括「車輛盜竊」、「車內盜竊」、「盜竊」、「未獲授權而取用運輸工具」、「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「偽造文書」、「使用虛假文書」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「狂亂駕駛」、「管有危險藥物」、「管有可用作注射毒品的工具」、「毒後及藥後駕駛」、「沒有展示有效的車輛牌照」、「無合理辯解而沒有接受快速口腔液測試或損害測試」、「非法處理、藏有、售賣或購買未完稅香煙」。

行動檢獲13輛懷疑被盜車輛、13輛懷疑涉及上述案件的車輛，以及一輛涉嫌作為武器儲存庫的私家車，車內藏有一把開山刀及13支鐵管。檢獲的27輛車輛中，有13輛已經交還予車主，餘下14輛則仍被扣查。

人員遂拘捕涉嫌與上述案件有關的22男2女本地人、一名印度籍男子、一名孟加拉籍男子及一名埃及籍男子，年齡介乎27至66歲。部分被捕人已被落案起訴，其餘人士則已被獲准保候查。