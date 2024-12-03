家庭空間有限子女乏良好學習環境　調查指34%無獨立睡房或書房

社會關注學生的學習壓力情況。有一個網購平台為了解學習環境對學生的影響，在今年10月至11月進行調查。「學習環境意見調查」顯示，有84%受訪家長對子女專注力不足感到困擾，並有86%家長認同為子女提供個人空間能提升他們的專注力，但34%表示自己的子女沒有獨立的睡房或書房。

該調查透過網上問卷訪問了共769名中學、小學及幼稚園學生的家長。調查發現，80%受訪家長覺得子女有壓力，其中96%家長指出學業為子女壓力的首要來源。而家長在減壓及調整情緒的方法上，對自己和子女的選擇有相似之處，70%家長表示減壓方式為獨自靜一靜、享受Me Time，67%家長同意給予Me Time讓子女獨自靜一靜同樣最為重要。同時，有22%家長認為學校的寧靜環境不足以讓子女學習，主要由於學校未能提供足夠的個人空間。

炮台山循道衛理中學校長沈立平表示，中學生需要更多個人空間，特別是特殊教育需要學生。由於這些學生在專注力、情緒管理和感官刺激處理方面更容易受到外界環境的影響，因此為他們提供寧靜空間很重要。英華書院校長陳狄安指，師生對於校園引入靜音艙的反應良好。