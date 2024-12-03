東南亞假酒飲死遊客　專家醒你保命貼士

一眨眼又到12月，不少人會選擇來一個三數天的東南亞短途旅行，一班朋友做做水療，淺酌幾杯放鬆一下。不過最近泰國首都曼谷就爆出假酒集體中毒事件，最少21人飲用攙雜工業酒精的假酒後不適，造成最少一人死亡及7人失明。另外，上月亦有報道指兩名19歲澳洲少女到老撾旅遊懷疑喝了假酒，甲醇中毒後去世，據報連同這兩位少女當地在短短一星期內便有6名旅客因喝了一款被稱為「老撾伏特加」的假酒身亡。《東呼即應》請教了有「泰國通」之稱的胡慧冲，指教如何才可避免喝酒喝出禍，也請來醫生談談酒精中毒有何徵兆。

無論是和朋友「Happy Hour」還是社交應酬 ，大家都不免小酌一兩杯，但大家又是否知道喝酒隨時可能導致酒精中毒。急症科專科醫生司徒敬豪指出，剛開始時可能會微醺，說話會稍快、面紅耳赤，然後酒精會到達腦部和心臟並開始心跳加速、呼吸加速、視力模糊及無法走直線，行為會開始瘋狂。當酒精在血液中再高些就開始要睡覺，但一睡覺就不得了，因為酒精可以令到呼吸系統、橫膈膜肌肉停止運動，最後會完全無法呼吸。

另外，當酒精喝到某個分量，胃的神經線承受不住，肌肉容易鬆弛，胃液和食物會嘔出來，但是會嘔到氣管和肺部，等於被人掐住氣管3分鐘，如果這段時間內無法到醫院深切治療部插喉，就會有生命危險。司徒敬豪續指，酒精中毒是用總共攝取多少酒精，以及酒精進入身體的速度來計算，即使喝啤酒但一喝就喝半打、一打，終有一天會中毒。相反烈酒雖然厲害，但嘗一嘗喝幾口，不是一大杯一大杯喝，反而比啤酒危害小。

而甲醇和乙醇都是無色，像清水一樣，兩者味道都是有些酒味，司徒敬豪指即使是老行家，靠聞都無法分辨兩者。他指甲醇如果進入身體毒性非常高，很小量已可致心跳和呼吸停止，甲醇會直接在肝部消化成一個有毒的東西，會直接令細胞如關機一般，不讓細胞呼吸和運動。他又指甲醇中毒直接可致盲眼、無法呼吸、心跳混亂，甚至腦部完全無法運作。

泰國旅遊達人胡慧冲就指出，當地雖然有相關監管，但是正所謂上有政策，下有對策，有時候一些小店或者小販會暗度陳倉，用上不正當的手法。而原因無非是貪便宜，很多都不是說想害人，甚至不知道假酒有機會害死人。他建議如果要去泰國喝酒，要安心的話應去大街上的店舖，或者酒店內的餐廳就一定沒問題。至於之前泰國曾經出事，他指就是在較為非市中心的地區，在巷子裏擺在門口的檔口，那些就真的有機會遇到不明來歷的酒精，始終在遊客區有名有姓的餐廳或酒店問題就不大。